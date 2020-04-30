В Киеве выявили 60 новых случаев коронавируса, еще один человек умер

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также за сутки в Киеве заразились еще три медика

В Киеве выявили 60 новых случаев коронавируса COVID-19, еще один человек умер. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Кличко, среди новых случаев заражения - трое медиков.

"В Киеве выявили еще 60 случаев коронавируса, из них трое медиков", - об этом сообщил мэр.

Добавим, сегодня утром Минздрав сообщил о 1401 зараженного коронавирусом в Киеве. Также министр здравоохранения на брифинге сообщил, что в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях больше всего инфицированных.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов уверен, что пика коронавируса в Украине не будет, если люди будут придерживатся карантина. Вместе с тем, он призвал украинцев оставаться дома на майские праздники.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 29 апреля, зафиксировали 11 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области 29 апреля от коронавируса COVID-19 скончались двое мужчин 18 до 85 лет.