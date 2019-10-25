У Києві на вихідних можливі обмеження роботи метро

У неділю, 27 жовтня, у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійський" в Києві можливі обмеження в роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

Як повідомляється, після закінчення футбольного матчу "Динамо" (Київ) - "Карпати" (Львів) на НСК "Олімпійський", який розпочнеться о 17:00, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях "Палац Спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

"Після гри, можливо обмеження (не закриття) на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться в оголошенні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Нагадаємо, в Києві в четвер увечері, 24 жовтня, невідомі закидали камінням автобуси з футбольними уболівальниками. Неподалік від місця події поліцейські затримали 5 осіб.

Також РБК-Украина повідомляло, що погода в Україні на вихідних 26-27 жовтня буде теплою, і це останні теплі вихідні. У столиці в неділю вдень очікується +16+18, вночі +7+9.