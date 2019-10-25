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У Києві камінням закидали автобуси футбольних уболівальників

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 06:08
У Києві камінням закидали автобуси футбольних уболівальників
Фото: розбиті автобуси (facebook.com/UA.KyivPolice)

Поліція затримала п'ятьох осіб для дачі пояснень

У Києві ввечері четверга, 24 жовтня, невідомі закидали камінням автобуси з футбольними вболівальниками. Про це передає РБК-Україна із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що поліцейські отримали повідомлення, що на вулиці Великій Васильківській група невідомих осіб кидає каміння в автобуси, що перевозять футбольних вболівальників.

"За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Печерського управління поліціі. Під час огляду місця події правоохоронці зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. Потерпілих немає", - зазначається у повідомлення.

Неподалік місця події поліцейські затримали п'ятьох осіб. Їх запросили до районного управління для з'ясування обставин та їх причетності до протиправних дій. Інші учасники встановлюються.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Фото: розбиті автобуси (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, 24 жовтня на НСК "Олімпійський" у Києві відбувся футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Копенгаген" (Данія). У зв'язку із цим роботу київського метро було змінено.

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