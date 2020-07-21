ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві сьогодні відновлять роботу дитячі санаторії

Україна, Вівторок 21 липня 2020 05:11
У Києві сьогодні відновлять роботу дитячі санаторії
Фото: санаторій (КМДА)
Автор: Артур Родивилов

Цього року також планується відкриття двох відділень для реабілітації дітей

У Києві знову запрацюють дитячі санаторії. Вони почнуть функціонувати з 21 липня і будуть заповнені наполовину через коронавірус.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

За його словами, в Києві запрацюють шість муніципальних санаторіїв. Перший заїзд запланований на 27 липня.

Всі санаторії будуть працювати, дотримуючись карантинних заходів безпеки, так що заповнювати їх будуть лише наполовину.

Також цього року планується відкрити ще два реабілітаційні відділення для дітей з кардіоревматологічними захворюваннями в санаторії "Лісова поляна", а також відділення для дітей з ендокринними захворюваннями в санаторії "Ялинка".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду провести аудит літніх дитячих таборів в Україні.

Раніше у МОЗ заявили, що відкривати дитячі оздоровчі табори в цьому літньому сезоні в Україні не можна.

Зазначимо, що з 5 червня в Україні розпочався новий етап ослаблення карантину, на якому дозволена робота ресторанів, а також відновлено внутрішнє авіасполучення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київкарантинсанатории
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся