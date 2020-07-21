У Києві сьогодні відновлять роботу дитячі санаторії

Фото: санаторій (КМДА)

Цього року також планується відкриття двох відділень для реабілітації дітей

У Києві знову запрацюють дитячі санаторії. Вони почнуть функціонувати з 21 липня і будуть заповнені наполовину через коронавірус.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

За його словами, в Києві запрацюють шість муніципальних санаторіїв. Перший заїзд запланований на 27 липня.

Всі санаторії будуть працювати, дотримуючись карантинних заходів безпеки, так що заповнювати їх будуть лише наполовину.

Також цього року планується відкрити ще два реабілітаційні відділення для дітей з кардіоревматологічними захворюваннями в санаторії "Лісова поляна", а також відділення для дітей з ендокринними захворюваннями в санаторії "Ялинка".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду провести аудит літніх дитячих таборів в Україні.

Раніше у МОЗ заявили, що відкривати дитячі оздоровчі табори в цьому літньому сезоні в Україні не можна.

Зазначимо, що з 5 червня в Україні розпочався новий етап ослаблення карантину, на якому дозволена робота ресторанів, а також відновлено внутрішнє авіасполучення.