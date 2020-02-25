У Києві під час пожежі в люці теплотраси виявлено тіла трьох людей

У Києві на вулиці Набережно-Корчуватській в результаті пожежі в люці теплотраси загинули троє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

По прибуттю, вогнеборці встановили, що в люці теплотраси загорілось сміття. Під час проведення розвідки бійці виявили 3 осіб без ознак життя.

"О 7:02 рятувальники локалізували пожежу та о 7:38 - ліквідували. На місці було задіяно 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 8 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва горіла багатоповерхівка на вулиці Защука, рятувальники провели евакуацію.

Також у Дніпрі вночі 22 лютого сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Роторній.

Зазначимо, у Хмельницькому у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку сталась пожежа. Рятувальники евакуювали з будівлі понад 40 людей, троє з них - діти.

Крім того, у Миколаївській області сталась пожежа у дачному будинку на вулиці Дачній садового товариства "Нива". В результаті пожежі загинули двоє людей.