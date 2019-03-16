Акція "Нацкорпуса" заблокувала рух в центрі Києва

Наразі перекриті автобусні маршрути №24 та №114 по вулиці Хрещатик

В связи с акцией "Нацкорпуса" в Киеве сегодня, 16 марта, временно заблокированы несколько автобусных маршрутов по улице Крещатик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевпастранс.

Как сообщается, с 12:20 активисты перекрыли движение автобусов по маршрутам №24 и №114 по улице Крещатик.

Отмечается, что сейчас движение автобусов организовано по схеме выходного дня.

"На место направлено полицию города", - добавили в Киевпастрансе.

Напомним, в субботу, 16 марта, в Киеве началась акция "Национального корпуса" с требованием привлечь к ответственности причастных к коррупции в оборонной сфере.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 16 марта в столице перекрыли улицы вокруг Администрации президента, на закрытую территорию могут попасть только жители близлежащих домов.

Добавим, 17 марта с 2:00 ночи движение Шулявским путепроводом будет закрыто в связи с ремонтом. В частности, вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта. Будет закрыто движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27, 42 на пересечении ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод).