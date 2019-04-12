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У Києві тимчасово обмежать рух через проспект Перемоги


Обмеження будуть діяти з 13 по 20 квітня

У Києві з 13 по 20 квітня буде діяти обмеження руху транспорту через проспект Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що рух транспорту обмежать у зв'язку з демонтажем прогонової будови Шулявського шляхопроводу.

З 13 по 15 квітня запранировано часткове обмеження руху в бік центру, 16-19 квітня - часткове обмеження у бік області. Крім того, в ніч на 16,17,18,19 і 20 квітня буде обмежено рух з 23:00 до 06:00 наступного дня.

"КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд р. Києва" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Зазначається, що рух обмежать у зв'язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулицы Великої Васильківської до вулиці Предславинській.

Також в Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Паладіна, біля станції метро "Академмістечко". У зв'язку з виконанням робіт по капітальному ремонту рух транспорту по непарній стороні на ділянці від вулиці Академіка Булаховського до Кільцевої дороги буде закрито. Рух транспорту буде здійснюватися по зустрічному напрямку.

Нагадаємо, що в Києві до 12 квітня частково перекриють рух шляхопроводом через лінію швидкісного трамвая на вулиці Драйзера.Там будуть проводити ремонт деформаційного шва.

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