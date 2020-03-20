У Києві лікарі зможуть проводити діагностування на коронавірус на дому

У Києві сімейні лікарі та служби невідкладної допомоги зможуть проводити діагностування пацієнтів на коронавірус на дому. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідні служби забезпечені швидкими тестами для проведення діагностики пацієнтів на дому.

"Ми забезпечили сімейних лікарів та службу невідкладної допомоги швидкими тестами. Вони за медичними показаннями зможуть робити діагностування пацієнтів на дому. Людям не потрібно їхати до лікаря. Треба лише зв'язатися зі своїм сімейним лікарем", - повідомив Кличко.

Також мер Києва заявив, що Київ надійшли 62 тисячі медичних масок. Ще 200 тисяч очікуються найближчим часом.

"До Києва надійшли 62 тисячі медичних масок. На наступному тижні ми розраховуємо отримати ще більше 100 тисяч масок, виготовлених на українських підприємствах. Їх шиють зараз. Ще 100 тисяч масок місту передав соціально відповідальний бізнес. Також ми замовили додатково маски кордоном", - сказав він.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві на коронавірус протестували близько 300 осіб. При цьому київська влада не можуть назвати точну кількість інфікованих, так як вони можуть переносити вірус без захворювання.

Також повідомлялося, що КМДА прийняла рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві. Документи зараз проходять юридичні процедури.

Зазначимо, станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків коронавірусу. При цьому три людини померли. У Києві зафіксовано 3 випадки COVID-19, ще один у Київській області.