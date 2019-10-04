У Києві у лікаря, затриманого на хабарі, знайшли мільйон доларів готівкою

Фото: гроші, знайдені у лікаря-трансплантолога (Надія Максимець)

Лікаря-трансплантолога раніше затримали на хабарі в 20 тис доларів

Під час обшуків у завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології Національної академії медичних наук України (НАМНУ) вилучили близько мільйона доларів готівки. Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Максимець також оппубликовала фото з кабінету лікаря.

"На фото 840 000 доларів. Ці кошти були вилучені вчора з банківської скриньки лікаря-трансплантолога, затриманого на хабарі. З урахуванням всіх обшуків загальна сума отриманих коштів становить близько 1 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

За словами Максимець, лікарю вручили повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великому розмірі).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу - утримання під вартою з альтернативою застави близько 3 мільйонів гривень.

Фото: гроші, знайдені у лікаря-трансплантолога (Надія Максимець)

Нагадаємо, у Києві затримали лікаря-трансплантолога під час отримання хабара у 20 тис. доларів. Він був спійманий "на гарячому" під час одержання неправомірної винагороди від пацієнта за проведену раніше операцію з трансплантації печінки і подальше лікування і реабілітацію.

Під час обшуку в робочому кабінеті затриманого і в його приміщеннях вилучено предмет неправомірної вигоди, а також грошові кошти на суму понад 60 тис доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, з безпосереднім вимаганням хабара (готівкою або в іншій формі) за лікування протягом останніх 12 місяців стикалися 9,1% громадян України.