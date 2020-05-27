У Києві вперше від COVID-19 одужали більше людей, ніж захворіли

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

За добу в столиці одужали 44 пацієнта, 29 - захворіли

У Києві за минулу добу вперше з початку пандемії одужали більше людей, ніж захворіли. У столиці виявили 29 нових захворювань, тоді як 44 пацієнта - одужали.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього в Києві за станом на 27 травня підтверджено 2739 випадків захворювання коронавірусом.

"Кількість жителів Києва, у яких підтвердили захворювання коронавірусом, збільшилася на 29 осіб. За минулу добу в столиці померли три людини. На сьогодні в Києві 2739 випадків захворювання. В лікарні столиці (за добу - ред.) Госпіталізували 10 пацієнтів. Одужали в добу 44 людини. Вперше спочатку пандемії у нас одужали більше людей, ніж захворів. Це хороша новина", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусом заразився 321 чоловік, всього в країні майже 22 тисячі хворих.

Також повідомлялося, що в Україні пандемія слабшає у всіх регіонах країни.

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Автор: Игорь Литвиненко