В Киеве впервые от COVID-19 выздоровели больше людей, чем заболели

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За сутки в столице выздоровели 44 пациента, 29 - заболели

В Киеве за прошлые сутки впервые с начала пандемии выздоровели больше людей, чем заболели. В столице выявили 29 новых заболеваний, тогда как 44 пациента - выздоровели.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего в Киеве по состоянию на 27 мая подтверждено 2739 случаев заболевания коронавирусом.

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. За прошедшие сутки в столице умерли три человека. На сегодня в Киеве 2739 случаев заболевания. В больницы столицы (за сутки - ред.) Госпитализировали 10 пациентов. Выздоровели в сутки 44 человека. Впервые сначала пандемии у нас выздоровели больше людей, чем заболел. Это хорошая новость", - заявил Кличко.

Напомним, в Украине за прошлые сутки коронавирусом заразился 321 человек, всего в стране почти 22 тысячи больных.

Также сообщалось, что в Украине пандемия ослабевает во всех регионах страны.

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Автор: Игорь Литвиненко