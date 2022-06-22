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Київ закрив Південний міст для приватних автівок: кому рух дозволено

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Київ, Середа 22 червня 2022 08:59
Київ закрив Південний міст для приватних автівок: кому рух дозволено Фото: південний міст у Києві закритий з 22 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві від сьогодні, 22 червня рух Південним мостом заборонений. Це стосується приватного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Кому рух дозволено

У КМДА нагадують, що рух Південним мостом дозволено лише для:

  • спецтранспорту екстрених та аварійних служб,
  • громадського транспорту,
  • транзитного вантажного транспорту,
  • авто зі спеціальними перепустками.

Як курсує мостом громадський транспорт

Також через Південний міст курсують автобуси маршрутів № 22 та № 91:

  • автобус № 22: вулиця Тростянецька - Музей Авіації з інтервалом 20-35 хвилин
  • автобус № 91: вулиця А. Ахматової - станція метро "Голосіївська" з інтервалом 20-45 хвилин

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона.

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