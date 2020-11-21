У центрі Києва закрили станцію метро після дзвінка про мінування

Фото: станція метро "Хрещатик" (РБК-Україна)

У центрі Києва після дзвінка про мінування закрили станцію метро "Хрещатик". На даний момент вона закрита на вхід і вихід, також неможлива пересадка на станцію "Майдан незалежності" на синій гілці.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен" у Facebook.

"Станцію "Хрещатик" і пересадку закрито на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Оновлено від 17:15

Станція "Хрещатик" і пересадка перевірені, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію відкрили для пасажирів, метрополітен працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, цього тижня в Харкові повідомили про замінування двох адміністративних будівель по вулиці Шевченка. На місце прибули поліцейські і вибухотехніки, людей евакуювали з приміщень. Інформація про вибухівку не підтвердилася, одною з "замінованих" споруд був сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

Також на початку тижня "замінували" будівлю Київської міської державної адміністрації. З приміщень евакуювали 1350 осіб. Після прибуття поліцейських і співробітників профільних служб будівлю перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів.