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У центрі Києва закрили станцію метро після дзвінка про мінування

Київ, Субота 21 листопада 2020 16:49
У центрі Києва закрили станцію метро після дзвінка про мінування
Фото: станція метро "Хрещатик" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У центрі Києва після дзвінка про мінування закрили станцію метро "Хрещатик". На даний момент вона закрита на вхід і вихід, також неможлива пересадка на станцію "Майдан незалежності" на синій гілці.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен" у Facebook.

"Станцію "Хрещатик" і пересадку закрито на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про замінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.

Оновлено від 17:15

Станція "Хрещатик" і пересадка перевірені, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію відкрили для пасажирів, метрополітен працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, цього тижня в Харкові повідомили про замінування двох адміністративних будівель по вулиці Шевченка. На місце прибули поліцейські і вибухотехніки, людей евакуювали з приміщень. Інформація про вибухівку не підтвердилася, одною з "замінованих" споруд був сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

Також на початку тижня "замінували" будівлю Київської міської державної адміністрації. З приміщень евакуювали 1350 осіб. Після прибуття поліцейських і співробітників профільних служб будівлю перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів.

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Новини України Надзвичайні події метромінуванняКрещатик

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