Румунія відновила роботу посольства в Києві

У суботу, 14 травня, Румунія відновила роботу свого посольства в Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску в Twitter.

"Дуже радий повідомити, що відсьогодні посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місцях. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в сміливій боротьбі за свободу", - написав міністр.