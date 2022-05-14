Румунія відновила роботу посольства в Києві
У суботу, 14 травня, Румунія відновила роботу свого посольства в Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску в Twitter.
"Дуже радий повідомити, що відсьогодні посольство Румунії в Києві відновило свою діяльність на місцях. Румунія повністю підтримує свого партнера Україну в сміливій боротьбі за свободу", - написав міністр.
Зазначимо, що в середині лютого Румунія евакуювала з Києва частину дипломатичної місії, а 26 лютого призупинила роботу посольства.
Раніше повідомлялося, що посольство Німеччини відновило свою роботу в Києві.
Крім того, Греція відновила роботу свого посольства в Києві.
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