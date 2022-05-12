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У Києві декілька станцій метро не працюють: про які йде мова

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Київ, Четвер 12 травня 2022 12:35
У Києві декілька станцій метро не працюють: про які йде мова Фото: у Києві декілька станцій метро тимчасово не працюють (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У столичному метро потяги по "червоній" гілці рухаються не повністю. Тимчасово не працюють для перевезень станції "Дніпро" та "Гідропарк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Про причини місцева влада поки не повідомляє.

"Поїзди червоною лінією метро курсують між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна" та між станціями "Лівобережна" - "Лісова", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в КМДА, про відновлення повноцінного руху лінією буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, нещодавно завершилося онлайн-голосування за нові назви станцій метро Києва. Кияни визначили нові назви для п'яти з них.

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