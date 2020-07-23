У Києві відновили рух по вулиці Кіото: вибухівку в пакеті не виявлено

У Києві відновили рух по вулиці Кіото, який раніше було перекрито для перевірки підозрілої знахідки. Правоохоронці не виявили в пакеті вибухівку.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Києві.

"Там (у пакеті, - ред.) були продукти харчування", - розповіли в поліції.

Крім того, у патрульній поліції Києва РБК-Україна підтвердили, що рух по вулиці відновили, проте не змогли уточнити, що саме було в пакеті.

Відзначимо, раніше стало відомо, що в Деснянському районі тимчасово обмежили рух по вулиці Кіото, оскільки громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

Патрульні охороняли місце події до прибуття вибухотехніків.

Варто зазначити, що протягом вчорашнього дня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній із чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.

Нагадаємо, в Києві оточили автомобіль Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні, оскільки надійшло повідомлення про мінування авто.

Як писало РБК-Україна, у вівторок два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", вибухівку знешкодили, один з пристроїв вибухнув.