У Києві біля вокзалу знайшли підозрілу валізу, станцію метро закрили

Станцію "Вокзальна" закрито на вхід та вихід
У Києві біля станції метро "Вокзальна", яка знаходиться біля центрального вокзалу, знайшли ще одну підозрілу валізу. Проводиться масова евакуація людей.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
В метрополітені повідомили, що станція вокзальная закрита через повідомлення про замінування.
"Станція вокзальна закрита з технічних причин на вхід у зв'язку з замінування. Поїзди їдуть без зупинку",- повідомляється в метрополітені.
Зараз на місці знаходяться правоохоронці.
"Обмежено пропуск транспорту на площу Вокзальна, 1", - сказав поліцейський.
Нагадаємо, вчора в Києві кілька разів "мінували" метро, торгові центри та залізничний вокзал.
Як стало відомо, два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", фахівці знешкодили вибухівку, однин з пристроїв вибухнув.