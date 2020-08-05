У Києві біля станції метро "Лук'янівська" знайшли підозрілий предмет, на місце викликано поліцію. Затримується рух тролейбусів №28.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

На місце викликали також співробітників Міністерства внутрішніх справ.

Зазначимо, що київський метрополітен не повідомляє про порушення у роботі метро. Також на сайті поліції немає інформації про можливе замінування.

Нагадаємо, в центрі Києва невідомий чоловік намагався захопити відділення "Універсал Банку", погрожуючи підірвати бомбу, яка знаходиться у нього в портфелі.

Згодом його затримали, деталі захоплення заручників в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців з проханням посилити заходи безпеки у місті.

Як писало РБК-Україна, минулого місяця в країні стався ряд схожих подій. У Луцьку чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса. Також у Полтаві чоловік взяв у заручники поліцейського, а потім його більше тижня шукали в Решетилівському лісі.