В Україні вже є перша жертва морозів: чоловік замерз на смерть
У Тернопільській області 22 грудня помер чоловік від переохолодження. Його тіло з ознаками обмороження знайшли на вулиці знайомі.
Про це повідомляє ДСНС Тернопільської області.
Деталі трагічного випадку
Смерть чоловіка настала в селі Весела Кременецької територіальної громади Кременецького району. Його труп знайшли на території одного з домогосподарств.
За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що причина смерті - загальне переохолодження організму.
Зазначимо, що всього з початку 2021 року через переохолодження у Тернопільській області постраждали 45 осіб. З них 38 отримали травми, а 7 загинули.
Прогнози синоптиків
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, вже з п'ятниці, 24 грудня, в Україну прийде повітряна маса тепліше, і не одна, а з опадами і сильним вітром.
"У вихідні потеплішає до відлиги, мокрий сніг буде переходити в дощ", - розповіла синоптик.
Нагадаємо, що у Карпатах оголошено штормове попередження.