В Україні вже є перша жертва морозів: чоловік замерз на смерть

У Тернопільській області 22 грудня помер чоловік від переохолодження. Його тіло з ознаками обмороження знайшли на вулиці знайомі.

Про це повідомляє ДСНС Тернопільської області .

Деталі трагічного випадку

Смерть чоловіка настала в селі Весела Кременецької територіальної громади Кременецького району. Його труп знайшли на території одного з домогосподарств.

За результатами проведеної судово-медичної експертизи встановлено, що причина смерті - загальне переохолодження організму.

Зазначимо, що всього з початку 2021 року через переохолодження у Тернопільській області постраждали 45 осіб. З них 38 отримали травми, а 7 загинули.

Прогнози синоптиків

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, вже з п'ятниці, 24 грудня, в Україну прийде повітряна маса тепліше, і не одна, а з опадами і сильним вітром.

"У вихідні потеплішає до відлиги, мокрий сніг буде переходити в дощ", - розповіла синоптик.