У Києві біля Даринку горять склади

Інформації про постраждалих наразі немає

В Деснянском районе столицы по ул. Красноткацкая, 69 возник пожар в складском здании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как отмечается, сообщение о пожаре поступило в 11:52. На складах хранятся электроинструменты, пластик и картон. Пожар возник на площади 700 м кв. Предварительно жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 14:00 площадь пожара складского здания (размер 200х150 м) составляет 5 тыс.м.кв. К тушению пожара привлечено 96 человек. о/с и 23 ед. техники ГСЧС.

На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС в г. Киеве.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

РБК-Украина писало, в Одессе спасатели 30 января 2019 года потушили пожар на территории Одесского завода поліграфичних машин на улице Картамишевська 9Б.

Напомним, с начала года, в течение января 2019, на пожарах в Украине погибли 275 человек.