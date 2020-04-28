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В Киеве водитель насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто

Новости » Происшествия     28.04.2020 - 20:45
В Киеве водитель насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате полученных травм пострадавшая умерла на месте

В Киеве возле станции метро Позняки водитель насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Сообщается, что автомобиль мчался на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил пожилую женщину, после чего протаранил Chevrolet.

"Неадекватный водитель BMW просто летел, но даже не по дороге, а по тротуару. Там же он сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. После этого въехал в Chevrolet. Вследствие такого вождения водителя BMW пострадал пассажир Chevrolet и погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении.

В Киеве водитель насмерть сбил пожилую женщину и влетел в другое авто

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Запорожской области автомобиль въехал в электроопору и перевернулся, в результате чего погибли водитель и пассажиры. По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Школьной в селе Большая Знаменка, не справился с управлением и въехал в электроопору, после чего транспортное средство перевернулось. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало РБК-Украина, в Польше произошел наезд автомобиля на двух граждан Украины. Водитель уснул за рулем и выехал на обочину, где шли двое украинцев - мужчина и женщина. Женщину уже выписали из больницы, а мужчина находится в тяжелом состоянии.

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