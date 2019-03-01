У Польщі в смертельне ДТП потрапив автобус з українцями

Фото: місце події (tvn24.pl)

Загинув водій, ще двоє людей постраждали

У Польщі потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) український автобус, сполученням Київ-Свіноуйсце. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvn24.

Як зазначається, аварія сталася о 02:40 за київським часом у населеному пункті Тур Лодзинського воєводства Польщі. Унаслідок ДТП загинув водій та ще двоє людей потрапили до лікарні.

За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що у вантажівки, яка їхала по трасі, відірвалося колесо та влучило в кабіну автобуса, унаслідок чого він перекинувся у рів. Польска поліція повідомляє, що водій вантажівки був тверезий.

Відомо, що всі пасажири в автобусі були українцями. Всього їх було 15. Решту українці, які не постраждали в ДТП, розмістили у школі поблизу місця ДТП.

РБК-Україна писало, що прокуратура в Перемишлі (Польща) висунула обвинувачення водію українського автобуса у навмисному спричиненні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 17 серпня 2018 року, унаслідок якої загинули троє людей.

Нагадаємо, у Польщі в результаті зіткнення двох легкових автомобілів постраждали дев'ять осіб, у тому числі вісім громадян України.