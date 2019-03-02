Під Києвом працівник поліції насмерть збив чоловіка

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейський прийшов до поліції та повідомив про ДТП

В місті Бровари Київської області 2 березня невідомий автомобіль на пішохідному переході здійснив наїзд на чоловіка, який помер від отриманих травм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що після події чоловік сам прийшов до відділку поліції та повідомив про дорожньо-транспортну пригоду, де й з’ясувалось, що він є працівником одного з підрозділів Нацполіції України.

"Правопорушник пояснив, що залишив місце події для того, щоб самостійно з’явитися до відділу поліції та повідомити про ДТП", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого за ч. 2 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі Державне бюро розслідувань проводить досудове розслідування.

"Вирішується питання щодо затримання правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві вночі автомобіль насмерть збив пішохода. Інцидент стався близько опівночі, в результаті аварії загинув пішохід, а водій-учасник ДТП з місця пригоди втік, автомобіль рухався по проспекту з боку вулиці Полковника Потєхіна в напрямку вулиці Героїв Оборони, а пішохід переходив дорогу справа наліво по ходу руху машини.