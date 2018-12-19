У Києві водій маршрутки збив пішохода і врізався в дерево

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В результаті ДТП постраждали троє осіб

У Києві вчора, 18 грудня, водій маршрутки збив пішохода, після чого транспорт врізався в дерево, в результаті інциденту постраждали троє осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора у столиці близько 22:00 на проїжджій частині по вулиці Академіка Булаховського. Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобуса наїхав на чоловіка, який рухався в невстановленому для пішоходів місці. Потім маршрутка виїхала за межі проїжджої частини, де врізалась в дерево. В результаті водій і пасажир маршрутки отримали травми голови та забої тіла, після чого були госпіталізовані. Пішохода з черепно-мозковою травмою доставили в медичний заклад.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Гостомельському шосе Оболонського району міста Києва зіткнулися маршрутка і вантажівка, в результаті аварії одна людина загинула, ще три людини отримали поранення.