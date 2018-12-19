ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве водитель маршрутки сбил пешехода и врезался в дерево

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 11:15
В Киеве водитель маршрутки сбил пешехода и врезался в дерево
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате ДТП пострадали трое человек

В Киеве вчера, 18 декабря, водитель маршрутки сбил пешехода после чего транспорт врезался в дерево, в результате инцидента пострадали трое человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в столице около 22:00 на проезжей части по улице Академика Булаховского. Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для пешеходов месте. Потом маршрутка выехала за пределы проезжей части, где врезалась в дерево. В результате водитель и пассажир маршрутки получили травмы головы и ушибы тела, после чего были госпитализированы. Пешехода с черепно-мозговой травмой доставили в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Гостомельском шоссе Оболонского района города Киева столкнулись маршрутка и грузовик, в результате аварии один человек погиб, еще три человека получили ранения. 

Синоптики предупредили о гололедице в Киеве В Киеве появится улица генерала Воробьева
Новости Украины КиевДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь