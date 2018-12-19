В Киеве водитель маршрутки сбил пешехода и врезался в дерево

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В результате ДТП пострадали трое человек

В Киеве вчера, 18 декабря, водитель маршрутки сбил пешехода после чего транспорт врезался в дерево, в результате инцидента пострадали трое человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в столице около 22:00 на проезжей части по улице Академика Булаховского. Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса наехал на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для пешеходов месте. Потом маршрутка выехала за пределы проезжей части, где врезалась в дерево. В результате водитель и пассажир маршрутки получили травмы головы и ушибы тела, после чего были госпитализированы. Пешехода с черепно-мозговой травмой доставили в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Решается вопрос об открытии уголовного дела по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Гостомельском шоссе Оболонского района города Киева столкнулись маршрутка и грузовик, в результате аварии один человек погиб, еще три человека получили ранения.