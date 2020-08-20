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У Києві та Вінниці проходять обшуки в приміщеннях "Укрзалізниці"

Київ, Четвер 20 серпня 2020 11:49
У Києві та Вінниці проходять обшуки в приміщеннях "Укрзалізниці"
Фото: місце обшуків (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Поліція та СБУ викрили корупційну схему

Правоохоронці проводять обшуки в у службових приміщеннях "Укрзалізниці" у Вінниці та Києві. Поліція та СБУ викрили корупційну схему, внаслідок якої державі завдано збитків на майже 12 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У поліції повідомили, що протягом 2019-2020 років філія "Укрзалізниці" виділила понад 60 млн гривень для закупівлі матеріалів для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким "Укрзалізниця" перерахувала всю суму грошей.

"Проведені в ході слідства експертизи встановили реальну вартість товаро-матеріальних цінностей та засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, СБУ викрила керівників будівельної корпорації "Укрбуд", які у Чорнобильській зоні незаконно збагачувались під час тендерів на будівництво об'єктів зберігання і радіоактивних відходів.

Крім того, СБУ викрила корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 млрд гривень.

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