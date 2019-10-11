У Києві ветерани АТО проведуть марш "Ні капітуляції"

У понеділок, 14 жовтня, ветерани АТО проведуть у Києві марш "Ні капітуляції". Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Під час прес-конференції народний депутат України, учасниця АТО Яна Зінкевич розповіла про вимоги ветеранів, які будуть озвучені на акції.

"Це - заборона введення особливого статусу для ОРДЛО або будь-яких інших регіонів України, тому що це шлях до розвалу. Це - заборона на введення амністії для бойовиків, заборона відведення українських військ на лінії розмежування, заборона на будь-які недержавні воєнізовані формування на території ОРДЛО, заборона проведення виборів у будь-які органи влади і самоврядування до отримання повного контролю по всій лінії російсько-українського кордону", - заявила вона.

Колишній політв'язень, учасник АТО Євген Панов заявив, що ветерани хочуть закликати президента Володимира Зеленського бути більш обережним у переговорах з Російською Федерацією.

Марш розпочнеться о 16:00 в парку імені Тараса Шевченка. Організаторами акції є ветеранські організації. Вони просять активістів не приносити на марш політичні прапори і гасла, а також заборонені предмети, дотримуватися правопорядок та не піддаватися на провокації.

Колона пройде до Майдану Незалежності, де відбудеться віче, а потім учасники акції перемістяться в урядовий квартал і проведуть перформанс.

Нагадаємо, 2 жовтня в Києві під Офісом президента пройшла акція "Немає капітуляції". Активісти принесли з собою прапори України та УПА, і вигукували "Вова, виходь", "Кучму геть", "Зелю геть", а також "Ні капітуляції".

Крім того, 1 жовтня під Офісом президента відбувалася аналогічна акція. Сотні активістів протестують проти підписання "формули Штайнмайера", через що в центр столиці стягнули силовиків. Мітингувальники принесли з собою прапори, а також розгорнули банер, на якому написали "Ні - капітуляції".