У Києві ввечері утворились затори

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

В Киеве в четверг, 11 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улице Крещатик, Владимирской, бульваре Тараса Шевченко, улице Бульварно-Кудрявской, Набережном шоссе, улице Саксаганского, улице Юрия Ильенко, проспекте Валерия Лобановского.

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Дружбы народов", "Выдубичи", "Театральная", "Золотые ворота", "Лукьяновская".

Движение затруднено на мосту Метро и частично на Северном мосту.

На левом берегу пробки зафиксированы на улице Строителей, Андрея Малышко, Раисы Окипной.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что из-за сильного ветра в Киеве сегодня, 11 марта задерживалось движение троллейбусов и трамваев из-за того, что на дорогу падали деревья.

Всего через ветер в Киеве, по состоянию на 17:00, спасатели КАРС "Киевская служба спасения" и Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве имели в работе 41 заявку на ликвидацию последствий сильного ветра (поваленные деревья, сорванная крыша)