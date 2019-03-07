У Києві ввечері утворились пробки

На правому березі пробки зафіксовані на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, на вулиці Набережно-Рибальській

В Киеве в четверг, 7 марта, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, на улице Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, улице Крещатик, на улице Большой Васильковской, бульваре Тараса Шевченко, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых стрельцов, улице Михаила Грушевского, улице Крещатик, улице Большой Житомирской, улице Ярославов Вал.

Кроме этого, пробки зафиксированы в районе станций метро "Университет", "Нивки" и "Берестейская", "Театральная", "Нивки", "Дружбы Народов", "Выдубичи", "Голосеевская", "Шулявская", "Площади Льва Толстого", "Майдан Независимости".

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

На левом берегу пробки зафиксированы на проспекте Юрия Гагарина, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, в Дарницком шоссе, Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана.

Движение затруднено на мосту Метро, на котором сейчас продолжаются ремонтные работы.

Напомним, погода 8 марта в Украине будет соответствовать климатической норме апреля, но после выходных ожидается похолодание, и температура вернется до мартовских значений.