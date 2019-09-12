Дороги Києва заблоковані заторами

У вівторок, 12 вересня, ввечері на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google.

Так, утруднення руху автомобілів спостерігається як на правому, так і на лівому березі столиці.

Пробки на правому березі

зокрема, на правому березі пробки утворилися на проспекті Перемоги, бульварі Вацлава Гавела, на проспекті Космонавта Комарова, на вулиці Борщагівська, на Голосіївському проспекті, на вулиці Васильківська, на вулиці Андрія Головка, на вулиці Преображенській, на проспекті Степана Бандери, на вулиці Куренівська, на вулиці Дмитрівська, на вулиці Глибочицька, на вулиці Інститутська, на площі Лесі Українки, на вулиці Кіквідзе, на бульварі Дружби Народів, на вулиці Миколи Грінченка.

Також затори спостерігається на Північному мосту, Південному мосту.

Пробки на лівому березі

На лівому березі пробки утворилися на Дарницькому шосе, на Бориспільському шосе, на Харківській площі, на проспекті Миколи Бажана, на вулиці Архітектора Вербицького, на вулиці Тростянецька, на вулиці Ревуцького, на Дніпровській набережній, на вулиці Промислова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

Як повідомляло РБК-Україна, на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році в Україні буде направлено 19 млрд грн.