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З початку епідсезону в Україні від ускладнень грипу померло 5 людей

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 14:40
З початку епідсезону в Україні від ускладнень грипу померло 5 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Троє померлих зареєстровано в Житомирській області

З початку епідемічного сезону (жовтень-січень) від ускладнень грипу в Україні померло 5 дорослих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Серед постраждалих - дві жінки і троє чоловіків. Троє померлих зареєстровано в Житомирській області, по одному в Тернопільській та Запорізькій області.

Також зазначається, що ніхто з померлих не мав щеплення від грипу. Перший летальний випадок зафіксовано 31 грудня.

У МОЗ уточнили, що з 30 вересня по 12 січня в Україні на грип захворіли 2,2 млн осіб (5,8% населення), з них 1,5 млн - діти (68% від усіх захворілих). Госпіталізовано майже 62 тисячі осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні від грипу померла вагітна жінка. Вона захворіла 24 грудня. 31 грудня у зв'язку з відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипований. Дитина вижила.

Також РБК-Україна писало, що в Україні за 11-й тиждень епідсезону зареєстровано 21,931 тис. осіб хворих на грип та ГРВІ (за 10-ю тиждень захворіло 17,364 тис. осіб), спостерігається зростання рівня захворюваності, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 20,8%.

Крім того, з початку нинішнього епідеміологічного сезону щеплення від грипу і ГРВІ зробили більше людей, ніж за весь минулий епідемічний сезон. Всього щеплено вже понад 200 тис. людей.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниГрип
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