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У Києві затвердили нові тарифи на опалення і гарячу воду: кого торкнуться

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 09:34
У Києві затвердили нові тарифи на опалення і гарячу воду: кого торкнуться Фото: у Києві затвердили нові тарифи на опалення і гарячу воду (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Києві затвердили ціни на опалення та гарячу воду для ТОВ "Євро-Реконструкція", яке є оператором Дарницької ТЕЦ та постачальником послуг у Дарницькому та Дніпровському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що ціни зафіксовані на рівні минулого опалювального сезону. Тобто тарифи як для клієнтів "Євро-Реконструкції", так і комунального підприємства "Київтеплоенерго" протягом цієї зими не зростуть.

Разом з тим ТОВ "Євро-Реконструкція" здійснило розрахунок економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зростання вартості енергоносіїв. Це частина необхідної процедури отримання підприємством компенсації в установленому законом порядку на рівні держави.

Нагадаємо, 18 серпня був підписаний закон, який ввів мораторій на підвищення цін на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування і постачання) і Послуги з постачання тепловою енергією і постачання гарячої води протягом дії воєнного стану.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).

Також експерт вказав на ризики майбутнього опалювального сезону. Вони пов'язані навіть не із забезпеченням ресурсами, а з цілісністю самої інфраструктури для теплопостачання.

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