Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови

Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали в себе безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції.

За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину.

Обов'язкові умови

Як пояснили в Мін'юсті, щоб оформити одержання компенсації, необхідно дотриматись трьох обов'язкових умов, а саме:

у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;

житло переселенцям має бути надано безкоштовно;

переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.

Як оформити компенсацію

Для того, щоб отримати виплати власнику житла необхідно зробити кілька кроків:

подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради (у заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи);

зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.

протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.

Нагадаємо, що в Україні ввели мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни на тих територіях, які перебувають або перебували в зоні бойових дій або в окупації.

Додамо, що тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни.

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