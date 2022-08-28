Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Це стосується тих громадян, які надали в себе безкоштовний притулок переселенцям (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції.
За інформацією відомства, розмір такої компенсації становить 14,77 грн в день на людину.
Обов'язкові умови
Як пояснили в Мін'юсті, щоб оформити одержання компенсації, необхідно дотриматись трьох обов'язкових умов, а саме:
- у власника житла не повинно бути боргу за комуналку;
- житло переселенцям має бути надано безкоштовно;
- переселенці не отримують щомісячної допомоги ВПО на проживання.
Як оформити компенсацію
Для того, щоб отримати виплати власнику житла необхідно зробити кілька кроків:
- подати заяву у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради (у заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи);
- зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua.
- протягом п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їх дані та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.
Нагадаємо, що в Україні ввели мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни на тих територіях, які перебувають або перебували в зоні бойових дій або в окупації.
Додамо, що тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни.
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