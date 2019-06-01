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У Києві влаштували марш на підтримку політв’язнів

Новини » Суспільство    01.06.2019 - 13:48
У Києві влаштували марш на підтримку політв’язнів
Фото: марш підтримки політв’язнів (РБК-Україна)

У марші приймає участь близько 500 осіб

У Києві почався марш на підтримку українських політв'язнів в РФ, які незаконно утримуються в російських в’язницях. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рух почався від парка Шевченка. У марші беруть участь близько 500 людей. Вони скандують "Свободу патріотам", "В'язні Кремля, ми вас не забули", "Росія - геть з України". Вони вимагають від нової влади звільнення українських політв'язнів. 

Учасники маршу пройшли до будівлі Червоного хреста у Києві, після чого продовжили рух у бік Адміністрації президента України.

Також до маршу приєдналась виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка вимагає, щоб українським лікарям надали доступ до українських полонених.

Координатор організації С14, які влаштували акцію, Сергій Мазур заявив, що вони сподіваються на те, що президент України зможе побачити акцію по телебаченню.

 

Фото: марш підтримки політв’язнів (РБК-Україна)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський зустрівся з рідними українських полонених. Зеленський повідомив, що останні кілька днів проводив зустрічі з омбудсменом Людмилою Денісовою, начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком і колишніми представниками України в Тристоронній контактній групі.

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