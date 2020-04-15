У Києві встановили блокпости для температурного скринінгу: список

Починаючи з 16 квітня при в'їзді в Київ водіям та пасажирам транспортних засобів обов'язково перевірятимуть температуру в рамках заходів з протидії коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що температурний скринінг буде відбуватися на контрольно-пропускних пунктах на в’їздах та виїздах із Києва. Робота пунктів розпочнеться о 13:00. Пункти будуть розташовуватися за наступними адресами:

вул. Богатирська, 32-Е (поруч із приміщенням стаціонарного посту);

просп. Броварський (навпроти приміщення стаціонарного посту);

вул. Бориспільське шосе (до зупинки громадського транспорту перед пл. Харківська);

просп. Академіка Глушкова (навпроти приміщення стаціонарного посту за пішохідним переходом);

шосе Житомирське (навпроти приміщення стаціонарного посту за пішохідним переходом);

вул. Гостомельське шосе, 1/1-Б (біля приміщення стаціонарного посту);

Дніпровське шосе (навпроти приміщення стаціонарного пункту);

вул. Вишгородська, 83-А;

шосе Столичне (біля санаторію "Жовтень").

Зазначається, що до столиці будуть пропускати лише громадян з нормальною температурою тіла. Якщо температура перевищуватиме 37,5 градуса та будуть виявлені ознаки гострого респіраторного захворювання, особу перевірятимуть на коронавірус та відправлятимуть на самоізоляцію.

Крім того, якщо температура тіла особи буде перевищувати 38 градусів та будуть виявлені симптоми ГРВІ, на пункт пропуску викликатимуть бригаду екстренної медичної допомоги для госпіталізації хворого.

Нагадаємо, що станом на ранок 15 квітня у Києві було виявлено 612 випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість хворих на коронавірус в Україні складає 3764.