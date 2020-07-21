У Києві посилили контроль за ринками та станціями метро після вибуху на "Мінській"

Київська поліція посилила заходи безпеки на вулицях та у місцях скупчення людей. Задіяні додаткові наряди поліції та військові Національної гвардії.

Про це повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці посилено контролюватимуть вулиці Києва, ринки, транспортні розв’язки, станції метрополітену тощо.

Наголошується, що у разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета необхідно відразу повідомити про знахідку правоохоронцям та надати максимально детальну інформацію.

"Категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, розглядати чи самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, не провокувати паніку", - зазначили у поліції.

Правоохоронці також звернулися до киян та гостей столиці бути уважними та обережними, а в разі необхідності - негайно телефонувати на 102.

Нагадаємо, сьогодні у Києві кілька разів "мінували" метро, торгові центри та залізничний вокзал.

Два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", спеціалісти знешкодили вибухівку, один із пристроїв підірвався.

Зазначимо, масове мінування сьогодні також відбувалося у Харкові та Одесі.