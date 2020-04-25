У Києві рівень забруднення повітря не перевищує допустиму норму, - Укргідрометцентр

Забруднення повітря в Києві не перевищує допустиму норму, характерну для нинішньої пори року. Про це на брифінгу в суботу заявив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому спостерігається перевищення по діоксиду азоту та сірки, а також формальдегіду

"Хімічне забруднення атмосферного повітря в місті Києві знаходиться в основному на звичайному рівні, характерному для цього періоду весни. Перевищення гранично допустимих концентрацій відзначається по діоксиду азоту, незначне перевищення по діоксиду сірки та формальдегіду", - повідомив Прокопенко.

Він додав, що переміщення залишків горіння від пожеж у Чорнобильській зоні відчуження та Житомирської області, згідно з розрахунками, відбувається в східному напрямку.

"Наприклад, із зони відчуження Чорнобильської АЕС - на західні райони Чернігівської області, а з північних районів Житомирської області - в напрямку північних районів Київської області, зі швидкістю до 15-20 км/год", - зазначив метеоролог.

Раніше РБК-Україна писало, що пожежники локалізували один із осередків пожежі в Чорнобильській зоні, дим від якого раніше був у Києві. Рятувальники продовжують гасіння пожеж в Житомирській області.