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У Києві помер побитий ветеран АТО

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 14:26
У Києві помер побитий ветеран АТО
Фото: Ігор Панов (facebook.com/Тетяна Руденька)

Ветерана АТО побили 9 листопада у під’їзді житлового будинку

У Києві помер ветеран АТО Ігор Панов (позивний "Хан"), якого жорстоко побили 9 листопада у під’їзді житлового будинку. Про це повідомляє волонтерка Тетяна Руденька на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що 9 листопада вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Ігор Панов з позивним "Хан" з дружиною.

"Хана" не стало. Без подробиць", - написала сьогодні волонтерка.

У Києві помер побитий ветеран АТО

Нагадаємо, через декілька днів після нападу поліція Києва затримала двох осіб за підозрою у побитті ветерана бойових дій на Донбасі. Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною другою статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція встановила, що ввечері між сином та матір’ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і нанесли подружжю тілесні ушкодження та втекли.

Також РБК-Україна писало, що 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешко, ветерана АТО, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Підозрюваного Михайла Сигиду затримали в Бердянську 14 вересня 2018 року. Його підозрюють в організації вбивства Олешко. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата".

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