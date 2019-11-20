В Киеве умер избитый ветеран АТО

Фото: Игорь Панов (facebook.com/Тетяна Рыженькая)

Ветерана АТО избили 9 ноября в подъезде жилого дома

В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"), которого жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома. Об этом сообщает волонтер Татьяна Рыженькая на своей странице в Facebook.

Отметим, что 9 ноября ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Игорь Панов с позывным "Хан" с женой.

"Хана" не стало. Без подробностей", - написала сегодня волонтер.

Напомним, через несколько дней после нападения полиция Киева задержала двух человек по подозрению в избиении ветерана боевых действий на Донбассе. Начато уголовное производство по части второй статьи 15 частью второй статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция установила, что вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Затем парень приехал в квартиру, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Впоследствии пасынок позвал своего друга, с которым и нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.

РБК-Украина писало, что 31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, ветерана АТО, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Подозреваемого Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года. Его подозревают в организации убийства Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата".