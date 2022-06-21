У Києві приберуть МАФи біля станцій метро: в КМДА назвали причину та терміни

У Києві приберуть МАФи біля станцій метро, що перешкоджають доступу населення до укриттів. Їх демонтують і перенесуть на інші місця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Власників поінформують про необхідність перенесення тимчасових споруд і причини такого рішення. У триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки", - йдеться в повідомленні.
В КМДА зазначають, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.
"Підприємцям, які мають дозвільні документи, запропонують інше доступне місце для діяльності", - додають в столичній адміністрації, підкреслюючи, що станціями метро як укриттями користується близько 1,5 тисяч людей.
Як повідомлялося, у Києві станом на 20 червня заборонено відвідувати 8 паркових зон. При цьому всі інші парки – безпечні для прогулянки.
Зазначимо, що у Києві вже розробили план оборони на випадок можливого наступу.
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