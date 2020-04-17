У Києві гасили 10 осередків лісових пожеж

У Києві минулої доби вогнеборці гасили 10 осередків пожеж лісу та трав'яного настилу. Про це повідомляє секретар Київради Володимир Прокопів в Facebook.

Він зазначив, що на території Житомирської області все ще триває боротьба з декількома осередками загорання трав'яного настилу.

"Учора було досить багато пожеж у Києві та Київській області. Лише в столиці вогнеборці гасили 10 осередків пожеж лісу та трав'яного настилу загальною площею 7 га", - написав Прокопів.

Нагадаємо, поливо-мийна техніка продовжує роботу в посиленому режимі на вулицях столиці.

Зазначимо, через велику кількість пожеж у Києві та Київській області, зокрема у Чорнобільській зоні, на вулицях столиці утворився смог, через який можна отруїтись продуктами горіння.

У зв'язку з цим, МОЗ закликає людей бути вдома, а зранку не виходити на вулицю. Тому що смог може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані.

Нагадаємо, Київ став містом з найбруднішим у світі повітрям. Індекс забруднення повітря в Києві зараз становить 380. У деяких районах Києва індекс повітря перебуває на позначці "небезпечно".