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У Києві ЦНАПи не працюватимуть два дні: названо дати

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 19:39
У Києві ЦНАПи не працюватимуть два дні: названо дати Фото: у Києві ЦНАПи не працюватимуть два дні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Центри надання адміністративних послуг у Києві не працюватимуть з 24 по 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"ЦНАПи міста Києва 24-25 серпня не працюватимуть через обмеження роботи інформаційно-комунікаційних систем ДМС", - заявили в КМДА.

При цьому у відомстві зазначають, що Call-центр працюватиме в посиленому режимі. Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Нагадаємо, ще вчора, 22 серпня, в КМДА повідомляли, що 24 та 25 серпня київські ЦНАПи працюватимуть лише на видачу готових паспортних документів.

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КМДА Київ
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