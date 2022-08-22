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Київські ЦНАПи змінюють режим роботи на три дні

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 16:20
Київські ЦНАПи змінюють режим роботи на три дні Фото: київські ЦНАПи змінюють режим роботи на три дні (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Центри надання адміністративних послуг у Києва працюватимуть лише на видачу готових паспортних документів 23-25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що заплановані візити на ці дати за попереднім записом будуть перенесені на найближчі дати у зручний для заявника час.

При цьому call-центр працюватиме у посиленому режимі.

Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

Нагадаємо, у Києві 22-24 серпня наземний громадський транспорт і метро у Києві курсуватиме з 06:00 до 21:00.

КМДА просить киян бути особливо пильними цього тижня через можливу загрозу обстрілів з боку РФ.

Зазначимо, що заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін казав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

Окрім того, РБК-Україна писало, як в українських містах готуються до Дня Незалежності.

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