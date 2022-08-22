Київські ЦНАПи змінюють режим роботи на три дні

Центри надання адміністративних послуг у Києва працюватимуть лише на видачу готових паспортних документів 23-25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Зазначається, що заплановані візити на ці дати за попереднім записом будуть перенесені на найближчі дати у зручний для заявника час.

При цьому call-центр працюватиме у посиленому режимі.

Всю актуальну інформацію щодо отримання послуг, стану розгляду та готовності поданих документів можна отримати за телефонами: 044-202-60-38, 044-202-60-39.