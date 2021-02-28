RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві центральні станції метро у неділю обмежать на вхід

Автор: Артур Родивилов

Через проведення на Національному спорткомплексі "Олімпійський" футбольного матчу можливі зміни в роботі київського метрополітену. Він відбудеться в неділю, 28 лютого.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій після закінчення гри можливе обмеження (не закриття) на вхід до станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

Матч між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Зоря" (Луганськ) розпочнеться о 17 годині.

Нагадаємо, з 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежать рух транспорту, пов'язане з початком капітального ремонту.

Крім того, напередодні в Києві на Шулявці сталася аварія на теплотрасі. Унаслідок гаряча вода затопила підземний пішохідний перехід. Аварія не призвела до припинення опалення в навколишніх будинках.

Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 42 роки тому (1979-го). Повна заміна цієї ділянки тепломережі запланована на цей рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київметро
Читайте також
У Києві до кінця весни обмежили рух на Індустріальному шляхопроводі
У Києві 28 лютого можливі обмеження на трьох центральних станціях метро
Прогноз погоди