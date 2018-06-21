В Киеве трое человек украли телефон у знакомого, после чего убили

Преступникам грозит пожизненное заключение

В Киеве двое парней и несовершеннолетняя девушка забрали у знакомого мобильный телефон, а чтобы он не обратился в милицию - убили. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

"8 июня к Оболонскому управлению полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 32-летний брат не вернулся домой. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией "без вести пропавший" и начали поиск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к исчезновению мужчины. Впоследствии по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку. Задержанные в содеянном признались и рассказали подробности.

"Злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе столицы. Там они избили потерпевшего и забрали его мобильный телефон. После содеянного, чтобы мужчина не обратился в полицию, решили его убить. У одного из товарищей был нож. Все они нанесли киевлянину колото-резаные ранения и оставили в кустарнике", - сообщили в полиции.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, изъяла вещественные доказательства, в том числе и нож, которые направила на экспертное исследование.

Всех злоумышленников задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении разбоя и убийства.

Также готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале за 4 месяца полиция зафиксировала почти 400 краж.