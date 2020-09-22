У Києві третій день гасять пожежу на сміттєзвалищі

У Дарницькому районі Києва рятувальники третій день поспіль гасять пожежу на сміттєзвалищі. Наразі відкритого вогню немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, рятувальники поливають окремі осередки тління сміття на загальній площі 1000 кв. м. До ліквідації пожежі були задіяні три автоцистерни, два рукавних автомобіля, пожежна насосна станція та 21 вогнеборець. Також на місці працюють два колісних екскаватори та 8 вантажних самоскидів для підвозу землі.

Фото: пожежа на сміттєзвалищі (kyiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в столиці 20 вересня спалахнула пожежа на вулиці Колекторній, у Дарницькому районі. По прибуттю до місця події, вогнеборці встановили, що горить сміттєзвалище на площі 500 м.кв. 21 вересня, у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення через те, що в ході ліквідації пожежа частково перекинулася на торфовища.

Також РБК-Ураїна писало, що у Житомирській області спалахнула пожежа на звалищі. Її вдалося ліквідувати до поширення вогню на ліс.