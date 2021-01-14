У Києві торгували даними із закритих баз держорганів. Організатор - екс-поліцейський

У Києві представники "приватного детективного агентства" торгували інформацією з закритих баз даних державних і правоохоронних органів. Схему організував колишній співробітник Нацполіції.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також до складу "агентства" входили діючий співробітник поліції, керівник структурного підрозділу Державної податкової служби, співробітник державної кредитно-фінансової установи, співробітники страхового бюро.

Учасники схеми незаконно збували інформацію з баз даних "Безпечна столиця" Київської міськдержадміністрації про пересування транспортних засобів, даних банківських установ, податкової, поліції, Державної прикордонної служби, органів юстиції.

Торгівля відбувалася через анонімний канал у Telegram, "у тому числі на замовлення російської сторони і в інтересах осіб, які проживають на території анексованою Автономної республіки Крим".

"Окремо на замовлення клієнтів представники агентства надавали послуги з незаконного візуального спостереження і зламували електронні поштові скриньки й месенджери. Вартість "послуг" становила від 100 доларів до 2 тисяч доларів у залежності від складності завдання й обсягів інформації", - інформують в ОГП.

В ході обшуків правоохоронці вилучили мобільні пристрої; засоби анонімного зв'язку; комп'ютерну техніку та носії інформації, що використовувалися для отримання і передачі конфіденційної інформації; службові документи й аудіозаписи з грифами обмеження допуску, код доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зараз вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру. Розслідування ведеться за п'ятьма статтями Кримінального кодексу:

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку),

361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом),

ст. 362 (несанкціоновані дії з такою інформацією),

ст. 232 (розголошення комерційної або банківської таємниці),

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, в травні в Telegram з'явилося кілька ботів, які поширювали персональні дані українців. Один з ботів злив базу даних, у якій було 26 мільйонів водійських посвідчень. Після інциденту в мережі почали говорити про те, що дані українців взяті з програми "Дія".

Як писало РБК-Україна, пізніше в Нацполіції заявили, що інформація про витік персональних даних українців з програми "Дія" не підтвердилася.