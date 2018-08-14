У Києві через спеку підвищився рівень забруднення повітря

Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 - 7,7 середньодобових ГДК

У Києві високий рівень забруднення повітря збережеться до 16 серпня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що в Києві з 4 серпня зберігаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

За даними постів спостереження ЦГО їм. Бориса Срезневського, 13-14 серпня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 середньодобових ГДК (гранично допустима концентрація), в районах: площ Бессарабської і Деміївської; вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 - 7,7 середньодобових ГДК, в районах: вулиць Попудренка, Довженка, Каунаської; проспектів Оболонського і Перемоги; бульвару Лесі Українки; площ Бессарабської і Деміївської.

Нагадаємо, 1 серпня синоптики попереджали про високий рівень забруднення повітря в Києві до 3 серпня 2018 року.