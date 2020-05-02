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В Киеве за сутки зафиксировали еще более 40 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 10:52
В Киеве за сутки зафиксировали еще более 40 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество случаев в столице приближается к 1500

В Киеве за последние сутки было зафиксировано более 40 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

По данным Кличко, за минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 41 случай инфицирования коронавирусом. Заболели 22 женщины и 19 мужчин. Так, общее количество случаев возросло до 1494. Таким образом столица остается лидером в Украине по числу подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, в Украине, по состоянию на сегодня, уже 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев, из которых 7 летальных.

Как писало РБК-Украина, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

Также он сообщил, что Минздрав передал регионам всего почти 900 тысяч тестов на коронавирус. По его словам, тестирование на коронавирус - бесплатное и получают больше тестов те регионы, где в них большая потребность.

Кроме того, коронавирусом в Украине за все время заболел 771 ребенок и более 2 тысяч медицинских работников.

В Украине за время эпидемии COVID-19 диагностировали у 771 ребенка, - Степанов Минздрав передал в регионы почти 900 тысяч тестов на коронавирус, - Степанов
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