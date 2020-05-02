МОЗ передало в регіони 900 тисяч тестів на коронавірус, - Степанов

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

За його словами, тестування на коронавірус - безкоштовне

Міністерство охорони здоров'я передало регіонах всього близько 900 тисяч тестів на коронавірус. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кількість переданих тестів в області залежить від рівня захворюваності.

"На сьогодні передано в регіони вже 867 тисяч ПЛР-тестів. У нас не існує регіонів, де б були б проблеми з залишками, щоб не вистачало ПЛР-тестів. Вартість ПЛР - тестування - безкоштовно", - сказав Степанов.

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